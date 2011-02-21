На Хмельниччині на одного школяра витрачається 22 тисячі гривень?

Голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА повідомив, що цьогоріч на Хмельниччині планується закупити 40 шкільних автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час вручення ключів від шкільного автобуса для навчального закладу у селі Немирин Городоцького району.

“Хочемо цього року придбати 20 автобусів для шкіл краю за кошти обласного бюджету і ще стільки ж автобусів – за кошти державного бюджету. Потреба у таких автобусах становить 120 одиниць”, – зазначив очільник ОДА.

В. ЯДУХА також заявив про необхідність оптимізації мережі освітніх закладів.

“Сьогодні в основі основ стоїть учень та його потреби. В силу різних причин – демографічна ситуація, соціально-економічне становище – в школах зменшується контингент учнів. А клас тільки тоді є класом, коли в ньому освіту здобувають не менше п`яти дітей. Якщо ні – освіта одного учня обходиться державі невиправдано дорого. Є випадки, коли в районі на школяра витрачається 22 тисяч гривень, коли в середньому по району – 8080 гривень”, – сказав він.

Цьогоріч в обласному бюджеті разом із програмою “Шкільний автобус” закладено кошти на нові: “Шкільна парта”, “Шкільне обладнання” – разом 2,2 млн. грн.