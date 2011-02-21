Як треба навчати іноземців української мови

Проблематика викладання сучасної української мови для студентів-іноземців та студентів з діаспори є досить великою, адже немає добрих розроблених матеріалів з цієї теми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, таку думку висловив керівник проектів та програм відділу додаткових програм УКУ Роман Васьків 21 лютого у рамках науково-практичної конференції з нагоди Міжнародного дня рідної мови «Львів для української мови у світі». Захід організував Міжнародний інститут освіти Культури та зв’язків з громадськістю (МІОК) за підтримки національного університету «Львівська Політехніка» та Львівської міської ради.

«Під час навчання у Школі української мови та культури УКУ ми використовуємо сучасні інформаційні, комунікативні технології для навчання іноземців української мови, – зазначив під час презентації Роман Васьків. – Наші студенти вивчають теорію на лекціях лише годину на день, решту часу вони проводять безпосередньо в україномовному середовищі, слухаючи та говорячи українською. Також викладачі нашої школи працюють над власними матеріалами, які згодом ми плануємо сформувати у посібник».

Власні україномовні школи на конференції презентували Львівський національний університет ім.І. Івана Франка та НУ «Львівська Політехніка». До конференції також долучилися науковці не лише з усієї України, а й Польщі, Білорусії, Грузії, Росії, Придністров’я, Канади.