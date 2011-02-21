На ЗНО зареєструвались 65% від прогнозованої чисельності

На сьогодні кількість зареєстрованих для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році становить близько 65% від прогнозованої чисельності.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, темпи реєстрації такі ж, як і в минулому році.

Наразі реєстрація бажаючих пройти ЗНО триває . В МОН звертають особливу увагу на те, що термін подачі документів для реєстрації завершується о 24:00 28 лютого 2011 року (дата відправлення буде визначатися за поштовим штемпелем).

Щодо обрання тих чи інших предметів учнями 11 класів, то в МОН відзначають, що дещо знизився показник вибору тестів з англійської мови; втім, доволі суттєво зріс показник бажаючих пройти зовнішнє незалежне оцінювання з математики (що свідчить про можливе збільшення попиту серед цьогорічних абітурієнтів на технічні та природничі спеціальності).

У прес-службі міністерства зазначили, що всі дев’ять регіональних центрів оцінювання якості освіти працюють у посиленому режимі (в суботу, а іноді і в неділю). З опрацюванням заявок, що надходять поштою, центри справляються на 100%.

В міністерстві також наголошують на важливості участі абітурієнтів у пробному тестуванні, яке проводиться з метою практичного ознайомлення майбутніх учасників ЗНО з процедурою зовнішнього оцінювання. Так, це пробне тестування відбудеться: 2 квітня - з української мови і літератури, іноземних мов, фізики та біології, 9 квітня - з історії України, математики, хімії, географії та російської мови.

Саме на пробному тестуванні працівники регіональних центрів зможуть відповісти на всі запитання щодо організації тестування, роз’яснити процедуру підрахунку балів, надати необхідну додаткову інформацію тощо, зазначили в прес-службі.

Кількість зареєстрованих на пробне тестування становить 60% від чисельності випускників поточного року. І це на 15% більше у порівнянні з 2010 роком.

З предметів на пробне тестування найчастіше обирають українську мову та літературу, математику, історію України та англійську мову.