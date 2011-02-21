У Києві відбудеться ярмарок «Освіта в Японії»

12 березня 2011 р. в Києві у Центрі культури та мистецтв НТУУ «КПІ» (просп. Перемоги, 37) відбудеться ярмарок «Освіта в Японії».

Як інформує офіційний сайт Міністрества освіти і науки, молоді і спорту України, мета заходу - ознайомити українських студентів, аспірантів, молодих вчених, учнів випускних класів України з освітніми програмами університетів Японії.

Захід проводять Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та Проект JICA «Українсько-Японський Центр» за підтримки Посольства Японії в Україні, Японського агенства міжнародного співробітництва (JICA), Японської організації з надання послуг студентам (JASSO).

Робота ярмарку розпочнеться о 14.00.