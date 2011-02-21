Одеським даішникам вручили «Секрети української мови»

В Одесі з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови активісти партії «Християнсько-демократичний союз» провели на вулицях обласного центра акцію з роздачі працівникам ДАІ книги Святослава КАРАВАНСЬКОГО «Секрети української мови».

Як повідомив УНІАН заступник голови Одеської обласної організації ХДС Валерій ЛІСОВСЬКИЙ, «в такий спосіб активісти партії стараються поглибити знання державної мови працівниками органів внутрішніх справ Одеси».

Спонукав їх до проведення цієї акції факт ігнорування державної мови при виконанні службових обов’язків з боку працівників міської ДАІ, передусім екс-інспектора Олександра ШВЕЦЯ.

Утім, «далеко не всі інспектори ДАІ, з котрими випало зустрітися з нагоди свята рідної мови, позитивно сприйняли нашу гуманітарну ініціативу, - зазначив В.ЛІСОВСЬКИЙ, - однак нас це не здивувало. Крім того, керуємося однією із наріжних засад партії, згідно з якою в Україні, як велить Основний Закон, має бути одна державна мова – українська. І кожен державний службовець повинен нею добре володіти».

За словами В.ЛІСОВСЬКОГО, місцева організація ХДС також передала більше ста книг до бібліотек Одеської області.

Як повідомлялося, Міжнародний день рідної мови відзначається за ініціативи ЮНЕСКО з 2000 року. Його мета - привернути увагу до підтримки мовного й культурного розмаїття. ЮНЕСКО тлумачить поняття «мова» не лише як засіб для спілкування, але також як культурну спадщину й вираз культурної ідентичності.

З нагоди свята сьогодні у Львові понад 50 письменників з різних міст України проведуть всеукраїнський письменницький марафон «Рідною мовою».