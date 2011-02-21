Мавп навчили грати в комп'ютерні ігри

Вчені навчили мавп грати в комп`ютерні ігри і дійшли висновку, що примати демонструють ту ж стратегію поведінки, що і геймери-люди, повідомляє ТСН з посиланням на ВВС.

Як розповіли самі дослідники на конференції Американської асоціації розвитку науки, в ході свого дослідження вони працювали з мавпами Старого і Нового Світу (відповідно, вузьконосі і широконосі мавпи). Перші більш високорозвинені - до цієї групи мавп, зокрема, за широковідомою версією, належать люди.

Тварин навчали грати в просту гру: вони повинні були визначати, наскільки щільно заповнений пікселями квадрат, що з`являється на екрані. За допомогою джойстика мавпи повинні були вибрати букву S (квадрати слабо заповнені) або D (пікселів у квадратах багато). У разі вірної відповіді тваринам передбачалася їстівна винагорода.

За неправильну відповідь ніяк не карали, проте після неї гра на кілька секунд припинялася - відповідно, відсувався шанс отримати нагороду. Геймерам пропонувалася альтернативна опція - мавпи могли не обирати ніякої відповіді, а клікнути на зображення знака питання і перейти до наступного завдання.

Виявилося, що в більшості випадків вузьконосі мавпи робили саме так. Тобто, вони усвідомлювали, що можуть зробити помилку і, не бажаючи чекати, обирали наступний тест. Широконосі мавпи не змогли освоїти таку тактику, характерну також і для людей.

Вчені зазначають, що їхні результати ставлять питання про те, коли в ряду приматів з`явилася здатність усвідомлювати свої помилки. Вважається, що ця якість відіграла дуже важливу роль в еволюції людини.

Нагадаємо, раніше вчені із зоопарку Мельбурна встановили, що мавпи люблять розглядати відвідувачів точно так, як і людям подобається роздивлятися їх.