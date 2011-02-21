Парламентарі вимагають від Азарова збереження українських шкіл

Ряд народних депутатів звертаються до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з вимогою не допустити ліквідацію українських шкіл у Луганській та Донецькій областях.

Про це йдеться у колективному зверненні 17 народних депутатів до прем’єр-міністра М.АЗАРОВА. Документ був оприлюднений сьогодні у Києві під час засідання круглого столу на тему: “Чому захищати українську мову доводиться через суд, голодування чи самоспалення?”, що організований до Дня рідної мови Всеукраїнським товариством “Просвіта” та Національною спілкою письменників України.

Звернення підписали народні депутати Павло МОВЧАН, Володимир ПОЛОХАЛО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Борис ТАРАСЮК, Сергій СОБОЛЄВ, Ігор ГРИНІВ, Остап СЕМЕРАК, Олесь ДОНІЙ, Володимир СТРЕТОВИЧ, Тарас ЧОРНОВІЛ, Віктор ШЕМЧУК, Володимир МОЙСИК, Геннадій ЗАДИРКО, Андрій ШКІЛЬ, В’ячеслав КОВАЛЬ.

Як зазначив голова ВУТ “Просвіта” народний депутат П.МОВЧАН, аналогічні звернення парламентарії направили також до міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, міністра внутрішній справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

У зверненнях, присвячених захисту прав на навчання українською мовою, містяться вимоги “припинити закриття поодиноких україномовних шкіл Донбасу та притягнення до відповідальності тих чиновників, які чинять тиск на незгодних із закриттям шкіл вчителів, примушують батьків забирати дітей з українських шкіл до російських”.

“Батьківські комітети українських шкіл Луганської та Донецької областей вимагають припинити закриття їх навчальних закладів та тиск, погрози, звільнення вчителів, змушування переписувати заяви на перехід їх дітей до російськомовних...”, - заявляють народні депутати, наголошуючи, що ці вимоги громадських активістів Донбасу вони вважають цілком виправданими.

У документі наводяться конкретні приклади щодо закриття українських шкіл. Зокрема, йдеться про ліквідацію за рішенням Краснолуцької міської ради Луганської області від 28 грудня 2010 року української школи №15; плани закриття загальноосвітньої школи №111 з українською мовою навчання у Петровському районі м. Донецька; початок ліквідації української школи №136 у Будьонівському районі м. Донецька; а також заявляється про можливість закриття Українського гуманітарного колегіуму у Ворошиловському районі Донецька.

“Просимо Вас дати доручення (рекомендувати) головам Луганського та Донецького обласних управлінь освіти не допустити ліквідацію єдиних чи поодиноких як для міст Донбасу українських шкіл під час “оптимізації” мережі бюджетних установ та видатків місцевих бюджетів на їх утримання, взяти під особистий контроль захист прав учнів навчатися у школах із українською мовою навчання, рекомендувати місцевим органам влади відмовитися від закриття україномовних шкіл...”, - йдеться у колективному зверненні народних депутатів до М.АЗАРОВА.