Українські школярі переймаються питанням енергозбереження

У Києві пройшов фінал національного етапу Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», у якому взяли участь школярі з усієї України.

Як повідомили УНІАН організатори конкурсу, переможцями у номінації сучасне енергозберігаюче обладнання в системах опалення житлових приміщень Danfoss в 2011 р. році стали Олександр Монахов і Олександра Лесечко з проектами в сфері збереження тепла.

У номінації «Світлотехнічні рішення», заснованої компанією Philips, переможцями стали Олена Міщенко з проектом енергоефективного освітлення міста та Олег Величко з проектом застосування світлодіодної техніки в домашньому освітленні. Головний приз – оснащення шкільного класу світловими рішеннями Philips – отримав педагогічний колектив з м. Лисичанська Луганської області.

«Ми заснували такий приз, тому що дослідження показують значне поліпшення швидкості читання, концентрації та гіперактивності в ідеальних умовах освітленості, які забезпечує сучасне світлове обладнання, – зазначає Генеральний директор компанії Philips в України Райньє Шлатман. – Крім того, енергоефективні світлові рішення Philips дозволяють економити до 57% електроенергії. Завдяки новому обладнанню вчитель зможе встановити світло для відпочинку, пожвавлення або концентрації уваги учнів».

Директор Національного еколого-натуралістичного центру Володимир Вербицький відзначив, що сьогоднішня молодь цікавиться енергоефективними технологіями і піклується про навколишнє середовище.

Переможці Національного туру конкурсу отримають право представляти Україну на заочному Міжнародному конкурсі молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище - 2011», який розпочнеться 15 березня 2011 р..

Довідка. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України – позашкільний заклад, що здійснює навчально-виховну та методичну роботу в області біологічної, валеологічної, екологічної, аграрної освіти учнівської молоді. НЕНЦ об`єднує всі еколого-натуралістичні центри України.