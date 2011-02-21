Депутат-регіонал: закриттю українських шкіл "необхідно покласти край"

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. В Україні відбудеться національний письменницький марафон «Рідною мовою», що стартує у Львові і також відбутися в Ужгороді, Кривому Розі, Дніпропетровськ, Луганськ.

Протягом останнього року можливість навчання дітей українською мовою в Україні скоротилася, особливо це стосується східних областей. Зокрема, на Луганщині батьки, захищаючи можливість для дітей вчитися українською, вдавалися до голодування.

Існування такої проблеми в ефірі Радіо Свобода визнав народний депутат від Партії регіонів, доктор філософських наук, професор Віталій Заблоцький. «Це теж є проблемою. Кажуть, у тому числі мої колеги, про необхідність збереження свободи вибору. Якщо такі випадки трапляються, то це теж обмеження свободи вибору, і необхідно категорично покласти край таким тенденціям, зберігати українську школу», – сказав в ефірі Радіо Свобода депутат Верховної Ради Віталій Заблоцький.