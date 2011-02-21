Кіровоградський коледж незаконно одержав від міськради 7,5 млн. грн.

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж незаконно одержав від Кіровоградської міськради 7,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник відділу інспекції у сфері освіти і науки Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області Валентина ШЕРЕМЕТ.

Вона зазначила, що під час ревізії КРУ було встановлено, що в період з 1 січня 2008 року по 1 вересня 2010 року з міського бюджету коледжу були виділені надлишкові кошти в сумі 7,5 млн. грн.

За словами В.ШЕРЕМЕТ, цей коледж має статус вищого навчального закладу, проте одержував фінансування як середня школа. З огляду на те, що коледж має статус вузу, в ньому мають навчатися студенти за рахунок державного замовлення, проте ця норма не виконувалася. Тепер коледжу належить повернути одержані кошти за рахунок спеціального фонду закладу.

Як було зазначено на прес-конференції, в 2010 році органами КРУ в області проведені ревізії фінансово-господарської діяльності в 11 відділах освіти і 6 навчальних закладах комунальної форми власності. Встановлені порушення фінансової дисципліни на загальну суму 4 млн. грн., зокрема незаконні витрати бюджетних коштів на суму 917 тис. грн., неотримання коштів - 968 тис. грн.

За порушення вимог бухгалтерського обліку і відсутність відповідного контролю в установах, де встановлені порушення, притягнуто до адміністративної відповідальності 73 посадовці, до дисциплінарної відповідальності - 55 чоловік.

Застосовано 25 фінансових санкцій (15 зупинень операцій з бюджетними коштами, 4 припинення фінансування і 6 зменшень бюджетних асигнувань). У правоохоронні органи направлені матеріали двох ревізій, за всіма іншими - проінформовано прокуратуру.