В Івано-Франківську вшановують пам’ять Лесі Українки

В Івано-Франківську розпочався тиждень вшанування пам`яті видатної поетеси Лесі Українки.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській міській раді.

За наданою інформацією, з 21 до 25 лютого в закладах освіти Івано-Франківська триває тематичний тиждень «Нескорена пісня», присвячений 140-річчю від дня народження поетеси. У його рамках проводитимуться тематичні уроки, поетичні години, літературні вечори, вікторини, усні журнали.

24 лютого у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника відбудеться загальноміське свято «До тебе, Україно, струна моя перша озветься…». До участі запрошуються керівники шкіл і вишів, заступники директорів із виховної роботи, вчителі української мови та літератури.

У п’ятницю, 25 лютого, о 15.30 у Центрі патріотичного виховання ім. С.Бандери розпочнеться загальноміське свято з нагоди 140-річчя від дня народження поетеси.

Довідка УНІАН. У 2011 році виповнюється 140 років від дня народження Лесі Українки. 21 жовтня 2010 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про відзначення 140-річчя з дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки)».