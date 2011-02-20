У Тернополі з'явиться Католицька школа

У Тернополі створять Католицьку школу.

Як повідомив міський голова Сергій НАДАЛ, люди, які займаються цим питанням, разом з священиками УГКЦ вже їздили в Польщу та Австрію, де переймали досвід функціонування таких шкіл. «У Католицькій школі ми зберемо тих вчителів, які насправді сповідують християнські цінності і християнську мораль і яким дійсно цікаво буде працювати в такому навчальному заклад», – зауважив С.НАДАЛ.

За його словами, міська рада забезпечить школу приміщенням та вчителями, церква у свою чергу надаватиме програми та технічне забезпечення.

«Ми бачимо цю школу як елітний заклад. Церква пропонує, щоб у цій школі навчалося менше учнів ніж в середньому у школах Тернополя, десь 300-400 учнів (в середньому чисельність учнів у школах міста становить 500-700 – УНІАН). Але тоді буде можливість приділити більше уваги кожній дитині і це значно покращить якість навчально-виховного процесу», – сказав С.НАДАЛ.

За його словами, Католицька школа буде відкрита на базі однієї з діючих шкіл міста, орієнтовно заплановано це зробити з нового навчального року.

С.НАДАЛ також запевнив, що попри недофінансування галузі освіти в місті жодну з шкіл закривати не будуть. «Бо тільки я пішов у відпустку, як почали розпускати такі чутки, а на всеукраїнських телеканалах політики вже навіть почали заявляти про стурбованість, бо начебто в Тернополі закривають російську школу, тоді як вона жодного стосунку немає до тих шкіл, про реорганізацію яких йшла мова. Такі заяви – це справжнісіньке безглуздя», – вважає С. НАДАЛ.