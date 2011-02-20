У Чернівецькому університеті вирішили створити Біблійний сад

На території Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича розпочали роботу над створенням першого в Україні Біблійного саду. У ньому посадять понад 70 видів рослин і дерев, які згадуються у Біблії.

Про це місцевим ЗМІ повідомив колишній ректор Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, професор Степан КОСТИШИН.

За його словами, план закладання саду розробив Київський ботанічний сад НАН України. Тут буде пустеля, озерце, оранжерея і навіть релігійні скульптури.

«Зараз вирівнюють та очищують територію. Уже викорчували старі сухі дерева. Ще потрібно знести бетонні конструкції, які залишилися відтоді, коли тут була військова кафедра. Також працюємо над інфраструктурою саду», – додав С.КОСТИШИН.

Восени висадять перші деревця. Наступного року – однорічні та квіткові рослини. Частина саджанців є у Чернівцях. Інші дерева та рослини привезуть із Нікітського і Київського ботанічних садів та з Ізраїлю.

Ініціаторами створення Біблійного саду стали автори книги «Рослини Святого письма» – четверо чернівецьких науковців: професор С.КОСТИШИН, професор кафедри загальної та експериментальної екології ЧНУ Світлана РУДЕНКО, рідна сестра видатного композитора Володимира Івасюка, кандидат філологічних наук Оксана ІВАСЮК та викладач філософсько-теологічного факультету ЧНУ Микола ЩЕРБАНЬ.