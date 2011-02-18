Від питань ідентичності українцям треба перейти до питань цінностей

Сьогодні проблем з українською ідентичністю немає. Тому важливіше зрозуміти, не хто такі українці, а чого вони хочуть. Це означає, що з питань ідентичності нам треба перейти до питань цінностей. І це питання ключове, бо воно визначає, чому у нас досі неможливі реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, таку думку висловив історик, професор УКУ Ярослав Грицак 17 лютого на першому засіданні Вільного університету Українського клубу Одеси. Він прочитав лекцію на тему «Хто такі українці і чого вони хочуть».

«Українська нація формується у щоденних дискусіях, і тому дуже важливо у цих дискусіях починати ставити нові питання. З українською ідентичністю у нас немає великих проблем: статистика показує, що більшість українців підтримують незалежність і навіть при загрозі готові воювати за Україну. Проблема є в тому, що в цій ідентичності ніщо не перетворюється, відповідно немає зрілих реформ суспільства», – зазначив Ярослав Грицак.

За його словами, Вільний університет – це ініціатива Українського клубу Одеси, який об’єднує місцевих бізнесменів та інтелігенцію. «Це спроба створити інституцію, яка б дозволяла обговорити важливі проблеми в Україні».

Щомісяця Вільний університет Українського клубу Одеси запрошуватиме лекторів як з України, так і з Росії: Наталія Яковенко, Микола Рябчук, Григорій Касьянов, Андреас Каппелер, Алєксєй Міллєр та інші.

Наступним лектором буде проректор з призначення та місії Українського католицького університету, правозахисник Мирослав Маринович, який розповість про релігійну ситуацію в Україні.