Освітянам "впорядкували" зарплати

У Міністерстві юстиції України 9 лютого 2011 року зареєстровано за №173/18911 наказ Міністерства освіти й науки, молоді та спорту України від 02.02.2011 №90 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", повідомляє інтернт-портал "Освіта і Наука".

У документі йдеться про зміни в умовах оплати праці педагогічних працівників.

У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Керівники навчальних закладів, що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти), повинні забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

Керівники навчальних закладів, установ освіти та наукових установ мають забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.

Контроль за виконанням наказу покладено на заступника міністра освіти Петра КУЛІКОВА.