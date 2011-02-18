ВР пропонує встановити мораторій на закриття україномовних шкіл

Сьогодні «Наша Україна» внесе на розгляд Верховної Ради постанову про мораторій на закриття україномовних шкіл і закликає підтримати таке рішення всі політичні і громадські сили країни.

Про це заявив Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, законодавча ініціатива має на меті припинити незаконне закриття шкіл з українською мовою, зокрема в Донецькій та Луганській областях, яке «всупереч волі учителів, учнів та їх батьків ініціювала місцева влада за потурання міністра-українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА».

«Особливий наголос робимо на ситуації в регіонах, де кількість україномовних шкіл і так не задовольняє реальних потреб українців і є в значній меншості у порівнянні з російськомовними», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Він навів наприклад по Донецьку, де з 150 шкіл навчання повністю українською мовою ведеться тільки у 18, в той же час там хочуть ліквідувати три україномовні школи.

Голова політради партії назвав диким та вражаючим те, що в незалежній Україні громадяни мають голодувати або погрожувати самоспаленнями, щоб відстояти своє конституційне право на отримання освіти державною мовою. «Будь-які виправдання владою закриття цих шкіл нестачею бюджетного фінансування, на фоні більше 40% зростання видатків в держбюджеті 2011 року на обслуговування органів центральної влади, не можуть бути прийняті», - підкреслив він

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, проблема водночас є ширшою: «закриття будь-якої української школи для міністра освіти має бути чимось подібним на вибухи в Макіївці для міністра внутрішніх справ».

«Якщо ми порушуємо питання закриття шкіл, то ми говоримо про майбутнє наших дітей і взагалі про конкурентноздатність України в майбутньому. Насправді за цією ситуацією стоїть дуже простий вибір – чи діти шахтарів у цьому конкретному випадку будуть мати майбутнє і європейську освіту, чи, не маючи підручників ані з української, ані з англійської мови, будуть приречені стати рабсилою для власників тих самих підприємств, що прийшли до влади і роблять вигляд, що вони займаються освітою», - підсумував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.