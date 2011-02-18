Абітурієнтам радять не чекати останнього дня реєстрації на ЗНО
Через нестачу документів можуть відмовити
28 лютого спливає останній день, коли випускники шкіл 2011 та попередніх років мають право подати документи на участь в ЗНО.
Випускники шкіл повинні надіслати не пізніше 28 лютого на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву-реєстраційну картку та перелік відповідних документів. Бажано надсилати їх цінним листом з описом вкладення.
До переліку необхідних документів відносяться копія паспортного документа або свідоцтво про народження, копія документа про повну загальну середню освіту (без додатка з оцінками) або довідка з навчального закладу за формою затвердженою УЦОЯО, висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов проходження ЗНО (в разі потреби), дві фотокартки розміром 3х4 см, переклад документів державною мовою, завірені у встановленому законодавством порядку. На копіях документів, що надаються для реєстрації необхідно написати «Із оригіналом згідно» та поставити підпис.
«Не треба чекати останнього дня, так як сьогодні вже є випадки, коли абітурієнтам відмовляють у реєстрації через неналежне оформлення або нестачу деяких документів. І тільки ті, хто звернеться до 28 лютого з відповідним оформленням документів будуть зареєстровані для проходження ЗНО», – підкреслює координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій Черних.
Випускник школи не буде зареєстрований для проходження ЗНО, якщо надасть не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації, неналежно оформить заяву-реєстраційну картку, зазначить в заяві-реєстраційній картці недостовірні дані або подасть заяву пізніше (дата подання буде визначатися за поштовим штемпелем).
У “Студентському захисті” також зазначають, що на сьогодні лише половина харківських та київських випускників шкіл подали відповідні документи на ЗНО.