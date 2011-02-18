Абітурієнтам радять не чекати останнього дня реєстрації на ЗНО

28 лютого спливає останній день, коли випускники шкіл 2011 та попередніх років мають право подати документи на участь в ЗНО.

Випускники шкіл повинні надіслати не пізніше 28 лютого на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву-реєстраційну картку та перелік відповідних документів. Бажано надсилати їх цінним листом з описом вкладення.

До переліку необхідних документів відносяться копія паспортного документа або свідоцтво про народження, копія документа про повну загальну середню освіту (без додатка з оцінками) або довідка з навчального закладу за формою затвердженою УЦОЯО, висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов проходження ЗНО (в разі потреби), дві фотокартки розміром 3х4 см, переклад документів державною мовою, завірені у встановленому законодавством порядку. На копіях документів, що надаються для реєстрації необхідно написати «Із оригіналом згідно» та поставити підпис.

«Не треба чекати останнього дня, так як сьогодні вже є випадки, коли абітурієнтам відмовляють у реєстрації через неналежне оформлення або нестачу деяких документів. І тільки ті, хто звернеться до 28 лютого з відповідним оформленням документів будуть зареєстровані для проходження ЗНО», – підкреслює координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій Черних.

Випускник школи не буде зареєстрований для проходження ЗНО, якщо надасть не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації, неналежно оформить заяву-реєстраційну картку, зазначить в заяві-реєстраційній картці недостовірні дані або подасть заяву пізніше (дата подання буде визначатися за поштовим штемпелем).

У “Студентському захисті” також зазначають, що на сьогодні лише половина харківських та київських випускників шкіл подали відповідні документи на ЗНО.