У Донецьку вимагають більше освітніх україномовних закладів

18 лютого 2011 року Донецька міська організація Всеукраїнського об`єднання «Свобода» направила міському голові Донецька заяву, в якій вимагає економити кошти на закладах з іноземною мовою викладання, а натомість збільшити кількість україномовних освітніх закладів.

Як зазначається в повідомленні прес-служби ВО «Свобода», переданому УНІАН, відповідно статті 53 Конституції України Донецька міська організація “Свобода” вимагає не закривати школи № 136, №111, №77 із державною українською мовою навчання, та школу №2 з поглибленням вивченням англійської мови.

«Держава, яка сьогодні економить на освіті, завтра буде витрачатися на тюрми. Ми вимагаємо не скорочувати, а навпаки збільшувати освітні заклади з державною мовою викладання. Українці заплатили своїми життями надзвичайно високу ціну за право почувати себе гідними, а не другоякісними на своїй, Богом даній землі», - прокоментував голова Донецької міської організації ВО «Свобода» Артур ШЕВЦОВ.