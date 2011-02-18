Сьогодні в Тернополі відбудеться «Ярмарка молодіжних ініціатив».

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови з гуманітарних питань Леонід БИЦЮРА, в її рамках буде розглянуто різноманітні проекти громадських організацій, спрямованих на покращення життя міста.

«Три найкращі проекти отримають замовлення від владних структур у менш затратний період року та матеріальну допомогу на втілення в життя своєї пропозиції», – зазначив Л. БИЦЮРА.

Він додав, що даний захід дасть можливість керівництву міста ближче познайомитись зі громадськими організаціями міста та побачити спектр проблем, які вони намагаються вирішувати, натомість самі організації отримають нагоду довести, що вони насправді чимось займаються, а не існують виключно на папері.

«Організації, які стабільно працюють і можуть показати свої здобутки чи результати роботи, можуть розраховувати на підтримку влади», – запевнив Л. БИЦЮРА.

Організаторами «Ярмарки молодіжних ініціатив» є Тернопільська міська рада, Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. О. Довженка, торче молодіжне об’єднання «Нівроку».