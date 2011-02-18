Януковича просять не допустити скорочення держзамовлення у ВНЗ

Депутати Львівської міської ради звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо ситуації, яка складається навколо доступності вищої освіти в Україні у зв’язку із планами Міністерства освіти і науки, молодості та спорту України радикально скоротити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах України.

Про це повідомив УНІАН депутат Львівської міської ради Остап ІВАСЬКЕВИЧ, який сьогодні ініціював відповідне звернення на сесії міської ради.

На початку січня Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України направило листа на адресу керівників вищих навчальних закладів щодо формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2011 рік. «Такими діями щодо зменшення державного замовлення міністерство порушує ряд базових принципів державного регулювання освітньої діяльності в Україні», - йдеться у зверненні.

Підставою для зменшення державного замовлення міністерство вбачає зменшення чисельності випускників старшої та середньої школи, тому планує скорочувати державне замовлення прямо пропорційно скороченню кількості випускників шкіл. Хоча, згідно з законом, кількість студентів, навчання яких фінансується з бюджету, залежить від загальної кількості населення України, а не від кількості осіб, що закінчили школу в останній рік, відзначають львівські депутати.

«Звертаємось до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА вжити необхідних заходів, щоб не допустити скорочення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців вищих навчальних закладів України, оскільки переконані, що такі дії керівника Міністерства освіти і науки, молодості та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА та його першого заступника Євгена СУЛІМИ слід вважати антиконституційними та такими, що руйнують систему вищої освіти в Україні, а також спрямовані проти задоволення та забезпечення прав громадян нашої держави на освіту», - наголошується у зверненні львівських депутатів.