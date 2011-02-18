За фактом смерті дівчинки у столичній школі порушать кримінальну справу

Прокуратура Оболонського району Києва скасувала постанову міліції, яка відмовила у порушенні кримінальної справи за фактом смерті учениці загальноосвітньої школи №219 на уроці фізкультури.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА, постанову міліції скасовано як таку, що винесена передчасно, оскільки не було враховано спільних висновків службової перевірки, яку проводили Міністерство освіти та районне управління освіти.

Також міліцією не був врахований під час винесення постанови факт відсутності акту судово-медичного дослідження тіла дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого у столичній школі №219 на уроці фізкультури померла учениця. За даними центральної районної дитячої поліклініки №1 Оболонського району Києва, у якій спостерігалась дитина, протягом останнього місяця будь-які медичні втручання, у тому числі профілактичні щеплення, дитині не проводились.