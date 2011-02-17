"Наша Україна" закликає бойкотувати Табачника

Партія «Наша Україна» закликає громадськість оголосити бойкот міністру освіти та науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, за словами голови політради партії Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, антидержавній діяльності Д.ТАБАЧНИКА час покласти край.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, “діяння цього чиновника націлені на витіснення української мови, закриття україномовних шкіл, переписування історії, вони сприяють поверненню корупційних схем при вступі у вищі навчальні заклади. Такі дії є антиукраїнськими. Вони також руйнують будь-які перспективи отримання якісної освіти в нашій країні”.

“Наша Україна” підтримує ініціативу народних депутатів від партії “За Україну!” щодо створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо діяльності міністра освіти ТАБАЧНИКА”, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Наша позиція однозначна: разом з мільйонами українських громадян ми вимагаємо відставки міністра-українофоба. І поки ця вимога не буде виконана, у нас немає жодних підстав вважати, що теперішнє керівництво держави служить Україні”, - наголосив голова політради «Нашої України».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав громадян України, усі громадські, політичні організації, опозиційні фракції у парламенті, підприємців, журналістів, працівників освіти та діячів культури оголосити громадський бойкот Д.ТАБАЧНИКУ.

«Ми повинні діяти разом», - підкреслив він і нагадав, що група «Нашої України» у Верховній Раді ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування випадків свавілля міліції, незаконного затримання і застосування насильства стосовно опозиційних громадських і політичних активістів, у тому числі членів ВО «Тризуб» та активістів Податкового майдану.

Голова політради “Нашої України” закликав народних депутатів від опозиції підтримати створення цієї слідчої комісії.