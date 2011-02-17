Луцький: кількарічна бездіяльність попередників – плювок у бік освітян

Народний депутат від фракції Партії регіонів, Перший заступник голови комітету Верховної Ради України Максим Луцький називає відтермінування розгляду законопроекту "Про вищу освіту" кроком на зустріч всім зацікавленим сторонам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М. Луцького, народний депутат заявляє, що нині цей факт опозиція чомусь намагається зарахувати до активу якихось своїх перемог, і не хоче об`єктивно подивитися на реалії.

"Голова парламентського комітету з питань освіти Полохало чомусь такий крок більшості розцінив як свою перемогу та повісив собі на піджак черговий міфічний орден", – сказав народний депутат. Водночас, за словами Максима Луцького, це є проявом конструктивної позиції та всебічної готовності до врахування дійсно зважених пропозицій. "Аби було намагання за будь-яких умов проштовхнути законопроект щодо вищої освіти, то це б давно вже було б зроблено і ніхто б не зважав на жодні волання ні пана Полохала, ні його колег по опозиції. Але ламання через коліно не метод фракцій більшості, тим більше в сфері освіти, яка зачіпає кожну людину в цій країні", - сказав політик.

М. Луцький також наголосив, що огульна та позбавлену нормальної аргументації критика законопроекту з боку Володимира Полохала та ряду інших депутатів виглядає щонайменше дивно. "Мабуть у пана Полохала дуже коротка пам`ять, але законопроект щодо вищої освіти під яким стоїть його підпис в значній кількості положень збігається з тими положеннями, які нині знайшли відображення в законопроектах від депутатів більшості", - наголосив Максим Луцький.

Народний депутат припустив, що можливо такою позицією голова Комітету ВР питань освіти, який перебуває на цій посаді вже понад 3 роки, хоче уникнути пояснень, чому за цей термін у нього та його прибічників так і не дійшли руки до справжнього реформування на освіти, ні науки.

"Опозиція , яка сьогодні найбільше кричить про свої гіперреформаторські погляди, чомусь перебуваючи при владі, не спромоглася довести, що їх реформи не міф та не мильна бульбашка та не здатна була ухвалити жодного нормального освітянського закону", - додав він.

Крім того, Максим Луцький спростував всі заяви щодо навмисного саботування більшістю засідання Комітету 16 лютого.

"Представникам опозиції дуже зручно забути, що саме вони декілька разів не з’являлися на засідання Комітету та робили все можливе для відсутності кворуму. Нині чомусь жоден з них не хоче згадувати як застосовувалися навіть такі цинічні методи як оббріхування своїх колег по Комітету щодо нібито фальсифікації рішень за ті чи інші проекти документів. Як на мене, то саме кількарічна бездіяльність попередників і є найбільшим саботуванням та плювком в бік всіх освітян", - сказав Перший заступник голови Комітету з питань освіти та науки. Максим Луцький, додав, що у випадку якщо Полохало та його прибічники продовжуватимуть зривати роботу Комітету та займати дестабілізуючу позицію, він знову порушить питання та доведе до логічного завершення процедуру зняття Полохала з посади, що він обіймає. Максим Луцький пояснив, що відсутність деяких членів від фракцій більшості на засідання Комітету в середу 16 лютого була зумовлена об`єктивними причинами, оскільки дехто знаходиться у відрядженні, а дехто має проблеми зі здоров’ям.

"Але це жодним чином не було зроблене навмисне. І якщо Полохало не припинить дестабілізувати роботу Комітету я порушуватиму питання про його зняття з посади Голови Комітету", - зауважив народний депутат.

М. Луцький також повідомив, що всередині фракції Партії регіонів вже створена робоча група, метою якої є узгодження всіх суперечливих положень двох законопроектів, запропонованих членами фракції. Він також додав, що дата широкого обговорення даних законопроектів має бути узгоджена з усіма зацікавленими сторонами.

"Це мають бути або парламентські слухання, або розширене засідання Комітету за участю ректорів та обов`язково представників студентського самоврядування. Але те, що за результатами цього обговорення законопроект буде таким, який не викликатиме хвиль конфліктів, немає і сумніву. На всі конфлікті питання у нас вже є нормальні консенсусні відповіді, які є компромісом", - додав він.

Однак, Максим Луцький не став прогнозувати коли доопрацьований законопроект потрапить до сесійної зали. Він пояснив це тим, що все буде залежати від того, наскільки всі сторони будуть готові до діалогу.

"Поки що все виглядає таким чином, що опозиції це взагалі не потрібно. Їм потрібен лише PR-привід для того аби красуватися на телеекранах. Але якщо буде ефективна робота, то за місяць-півтора він може стати предметом розгляду в сесійній залі", – наголосив народний депутат.