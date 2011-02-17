Експерти: диплом має видавати не держава, а університет

Законопроект «Про вищу освіту» народного депутата Юрія Мірошніченка (№7486) відповідає на актуальні і перспективні виклики вищої освіти України. Водночас, його слід вдосконалити, врахувавши питання розширення автономії ВНЗ, умови прийому на навчання до вишів та запровадження докторських програм європейського зразка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, про це перший проректор УКУ Тарас Добко заявив 16 лютого на круглому столі в комітеті Верховної ради України з питань освіти та науки під головуванням голови Комітету Володимира Полохала.

Водночас народний депутат Леся Оробець наголосила, що боротися з неякісною освітою, зокрема у новостворених приватних університетах, слід «підвищуючи вимоги до якості освіти. Такі формальні заходи, як вимірювання кількості студентів для отримання статусу університету, призведуть до збільшення важелів тиску в руках міністра освіти».

На думку Лесі Оробець, в Україні започаткували хорошу традицію з зовнішнім незалежним оцінюванням: «Освіта вимірюється на вході в університет, відсіюючи тих, хто немає мотивації, сил і намірів вчитися. Так само має бути і на виході – адекватна оцінка якості диплому кожного вишу. Як на мене, диплом має видавати не держава, а конкретний вищий навчальний заклад, котрому держава видає ліцензію».

Як зазначив під час круглого столу Тарас Добко, в основі будь-якої реформи вищої освіти має бути якість, відповідальність, європейська інтеграція та конкурентноздатність. «В ідеалі будь-який освітній законопроект має передбачати надання реальної автономії університетам, створення конкурентного освітнього та дослідницького простору для державних і недержавних вишів, якісні критерії оцінки діяльності та інтеграція в освітній європейський простір», – сказав він.

Український католицький університет скерував свої рекомендації та зауваги щодо освітніх законопроектів до Міністерства освіти і науки та профільного Комітету Верховної Ради України . В ньому прокоментовані недоліки законопроекту, які зокрема стосуються питань інтеграції у європейський освітній простір, університетської автономії, академічної свободи та якості освіти.