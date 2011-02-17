Усі результати ЗНО будуть відомі до 1 липня

Усі результати зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) будуть відомі до 1 липня.

Як пише харківське інформаційне агенство "STATUS QUO", про це 16 лютого повідомив журналістам начальник Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації Роман ШАПОВАЛ.

За його словами, потім сертифікат з результатами оцінювання і довідку про середній бал атестата абітурієнт повинен буде здати до приймальної комісії вузу.

Р.ШАПОВАЛ зазначив, що для абітурієнтів, які закінчили 11 класів, прийом документів закінчиться 31 липня, для випускників 9-х класів - 22 липня, а вступні іспити для них пройдуть з 23 по 31 липня.

За інформацією Р. ШАПОВАЛА , до вишу, де передбачається здача спеціального профільного іспиту, введеного самим учбовим закладом, прийом документів закінчиться 22 липня, а з 23 по 31 липня будуть проводитися іспити. До вузів, де передбачається творчий іспит, документи будуть прийматися до 17 липня, а творчі конкурси проводитися з 10 по 31 липня.

За словами керівника управління, список зарахованих абітурієнтів буде вивішений на спеціальному стенді в кожному вузі 1 серпня. Також начальник управління освіти повідомив, що цього року абітурієнти можуть подати документи одночасно до п`яти вузів.

В "SQ" нагадують, що зовнішнє незалежне оцінювання в 2011 р. пройде в Україні з 2 по 24 червня. Абітурієнти будуть мати можливість здати тести з 12 предметів (з української мови та літератури, математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов). Реєстрація бажаючих пройти тестування проходить з 1 січня по 28 лютого.

Тести з української мови та літератури пройдуть 2 і 3 червня, з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) - 6 червня, з математики - 8 червня, з російської мови - 10 червня, з біології - 14 червня, з історії України - 16 червня, з фізики - 20 червня, з географії - 22 червня, з хімії - 24 червня. Кожен абітурієнт може записатися на 5 тестувань, оформивши та відправивши заявку для цього на адресу регіонального центру ЗНО до 28 лютого.