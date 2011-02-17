Однорічні діти розуміють математику

Діти вже у віці 18 місяців здатні розуміти, що таке число і рахунок. Як пишуть РИА-Новости, про це свідчать опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society результати експериментів, проведених австралійськими, британськими та японськими вченими.

Група дослідників під керівництвом Вірджинії СЛОТЕР (Virginia SLAUGHTER) з австралійського університету Квінсленда провела серію експериментів з групами австралійських і японських дітей у віці 15 і 18 місяців.

У ході експерименту немовлятам демонстрували відеозапис, на якій рука вказувала по черзі на шість рибок. При цьому за кадром звучав рахунок від 1 до 6. Потім дітям показували запис з тим же закадровим текстом, але рука вказувала на дві рибки по черзі, не рухаючись далі з цього ряду. Дослідники в ході перегляду відеороликів фіксували реакцію дітей.

Перший експеримент, в якому брали участь 36 австралійських дітей, показав, що 18-місячні діти (але не 15-місячні) вважають за краще дивитися на запис з правильною послідовністю рахунку. Другий експеримент показав, що така перевага зникала, коли рахунок замінювався однотонними сигналами або коли той, хто рахує переходив на японську мову.

Третій експеримент показав, що японські 18-місячні діти віддавали перевагу з правильною послідовністю рахунку, коли назва чисел читалася по-японськи.

"Ці результати показують, що немовлята осягають абстрактні принципи, що лежать в основі рахунку, ще до того, як це починає проявлятися у зовнішній поведінці", - говориться в статті.