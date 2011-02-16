У Києві планують повернути громаді 35 дитячих садків

Влада Києва запланувала повернення 35 дитячих садків, що здаються в оренду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра ПОПОВА.

За його словами, міська влада вирішила активізувати роботу з повернення профілю приміщенням дитячих садочків. Наразі створена міська програма відновлення дошкільних навчальних закладів, які тривалий час працювали не за призначенням.

«Нам обов’язково потрібно активніше працювати над поверненням профілю приміщенням освітніх закладів, особливо це стосується дитячих садочків, які здаються сьогодні в оренду. Ми плануємо повернути приблизно 35 таких об’єктів у найближчі роки. Разом з районними державними адміністраціями ми плануємо зробити капітальні ремонти і реконструкцію цих об’єктів для того, щоб віддати їх в експлуатацію освітянам», - сказав О.ПОПОВ.

Необхідність повернути працюючі не за призначенням приміщення дитячих садочків викликана дефіцитом місць в існуючих дошкільних закладах. Укомплектованість дитсадків міста становить 108 дітей на 100 місць. Для того, що ліквідувати перевантаження дитсадків, сьогодні необхідно відновити 6 тис. місць.

Головним управлінням освіти і науки, за дорученням О.ПОПОВА, була проведена повна інвентаризація усіх приміщень працюючих дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності. За результатами інвентаризації були виявлені функціонуючі дитячі садочки, які працюють не на повну потужність. У цих закладах є реальний резерв місць, який потребує негайного відновлення. Це групові кімнати, які знаходяться у незадовільному технічному стані, вільні та перебувають в оренді не освітнього напрямку. Їхня кількість становить 305 груп на 6 тис. 100 місць.

“Повернення до життя зазначених приміщень дозволить вирішити проблему дефіциту місць”, - підкреслюється в повідомленні КМДА.

Загалом до початку нового 2011/2012 навчального року районними у м. Києві державними адміністраціями заплановано відновити 88 дитсадівських груп на 1 тис. 760 місць.