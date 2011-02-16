У Москві готують фахівців-україністів

Російський державний гуманітарний університет (РДГУ) щорічно готує близько 20 фахівців щодо України.

Про це УНІАН повідомив заступник завідуючого кафедрою країн пострадянського зарубіжжя РДГУ Олександр ГУЩИН.

«Університет є одним із провідних у Росії координаційних центрів дослідницької роботи, присвяченої історії України, становленню і розвитку літературної української мови, а також питанням її викладання в нашій країні та в державах ближнього зарубіжжя», - сказав О.ГУЩИН.

За його словами, підготовку фахівців з України – істориків і міжнародників забезпечує кафедра країн пострадянського зарубіжжя в рамках освітнього циклу за фахом «Міжнародні відносини». Викладачі кафедри читають лекції й ведуть семінарські заняття з наступних дисциплін: географія і етнокультурна динаміка України, історія України, країнознавство України, сучасний політичний устрій України, економіка України, сказав О.ГУЩИН.

Він відзначив, що в 2010-2011 навчальному році студентами-україністами готуються дипломні роботи, присвячені зовнішній політиці України, українсько-російським культурним зв`язкам.

О.ГУЩИН також повідомив, що на кафедрі навчаються також аспіранти, які пишуть кандидатські дисертації з української проблематики, включаючи історію українських земель до 1991 року, внутрішньополітичного і соціально-економічного розвитку, зовнішньої політики сучасної України, російсько-українських відносин.

«Абсолютно очевидно, що більшість тем, пов`язаних з історичною україністикою, неможливо досліджувати на належному рівні без знання української мови. Найважливіша складова підготовки студентів і аспірантів кафедри - заняття з української мови як мови країни спеціалізації, які проводять кваліфіковані викладачі з великим педагогічним стажем», - наголосив О.ГУЩИН.

Він нагадав, що в 2010 році РДГУ розробив підручник «Українська мова для країн СНД».

Також, за його словами, важливою складовою міжнародної діяльності РДГУ є зміцнення контактів з провідними науковими і освітніми центрами України. Останніми роками РДГУ підготував і уклав договори, рамкові угоди і робочі програми співпраці з Київським славістичним університетом, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Харківським національним університетом ім. Каразіна, Донецьким національним університетом.