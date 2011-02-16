Дві третини ВНЗ Москви не дають якісної вищої освіти

Приблизно дві третини московських вишів не дають якісної вищої освіти, вважає ректор Вищої школи економіки (ВШЕ) Ярослав Кузьмінов.

"Дві третини ВНЗ не дають достатньо професійних компетенцій. Так само, як і по всій країні, в Москві ми бачимо тенденцію до зменшення кількості інтелектуальних місць, з кожним роком ця цифра зменшується", – заявив ректор у вівторок на науковому семінарі у ВШЕ.

Як передають, РІА "Новости", за словами наукового керівника Інституту розвитку освіти ВШЕ Ісака Фруміна, в Москві 264 ВНЗ, з них 109 – державних.

"У цілому по кількості вишів Москва є чемпіоном серед міст. У Москві навчається більше мільйона студентів", – відзначив Фрумін. Він додав, що в столиці, на відміну від регіонів, найвищий рівень освіти. За його даними, вищу освіту в Москві має 35% населення, по Росії в цілому ця цифра складає 18%.

"При цьому задоволеність якістю освіти в Москві нижче, ніж в середньому по Росії", – відзначив науковий керівник.