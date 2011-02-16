Школи на Дніпропетровщині не закриватимуть
Запевняє губернатор
Загальноосвітні школи на Дніпропетровщині не закриватимуть.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.
Він також поінформував, що на створення навчально-виховних комплексів (НВК) при середніх школах на 2011 р. з обласного бюджету виділено 5,5 млн. грн.
За словами губернатора, цього року, насамперед в селах, передбачається створити 26 таких комплексів, до складу яких увійдуть дитячі садки і школи. НВК сприятимуть підготовці до навчання дітей-п’ятирічок, а також збереженню структури середніх шкіл на Дніпропетровщині.
Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Марія ПУСТОВА повідомила, що поточного року область придбає для сільських шкіл 30 автобусів, 18 з яких – за рахунок обласного бюджету, 12 – за рахунок держбюджету.
За її словами, таким чином область на 100% забезпечить в сільській місцевості підвезення учнів до шкіл на навчання.
На Дніпропетровщині нараховується близько 1,1 тис. загальноосвітніх шкіл.
Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».