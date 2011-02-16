Загальноосвітні школи на Дніпропетровщині не закриватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

Він також поінформував, що на створення навчально-виховних комплексів (НВК) при середніх школах на 2011 р. з обласного бюджету виділено 5,5 млн. грн.

За словами губернатора, цього року, насамперед в селах, передбачається створити 26 таких комплексів, до складу яких увійдуть дитячі садки і школи. НВК сприятимуть підготовці до навчання дітей-п’ятирічок, а також збереженню структури середніх шкіл на Дніпропетровщині.

Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Марія ПУСТОВА повідомила, що поточного року область придбає для сільських шкіл 30 автобусів, 18 з яких – за рахунок обласного бюджету, 12 – за рахунок держбюджету.

За її словами, таким чином область на 100% забезпечить в сільській місцевості підвезення учнів до шкіл на навчання.

На Дніпропетровщині нараховується близько 1,1 тис. загальноосвітніх шкіл.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».