У мерії Донецька просять політиків «не розпалювати пристрасті» навколо закриття шкіл у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник мера Донецька, начальник міського управління освіти Валентин ЛАКТІОНОВ вчора на прес-конференції.

За його словами, сьогодні питання про закриття шкіл у Донецьку «просто політизується певними силами», і попросив «політичні партії не спекулювати і не розпалювати пристрасті».

В.ЛАКТІОНОВ нагадав, що згідно із законом тільки батькам дано право вирішувати, в якій школі та якою мовою навчатиметься їхня дитина, а влада повинна забезпечити їм це право. «Ще раз говорю, що згідно із законом, чітко і ясно викладено, що право батьків - обирати мову навчання для своєї дитини. І якщо влада не задовольнить це право, вони мають право звертатися до суду. Але зараз кожен батько пише заяву і там чітко вказує, яку мову для навчання він обирає для своєї дитини. Як батьки напишуть – так воно й буде», - сказав заступник мера.

Водночас він визнав, що на рівні районних відділів освіти в цих питаннях припускаються помилок, але запевнив, що вони виправляються. «Ніхто підкилимно нічого не робить. Ми говоримо, що якщо десь будуть помилки, вони можуть бути виправлені, тому що існують ще районна рада і міська рада», - наголосив В.ЛАКТІОНОВ.

За його словами, «зараз відбувається обговорення в районах, як нам використовувати ту ситуацію, що у нас кількість учнів стала менше і що нам робити, і є різні варіанти».

Заступник мера пояснив, що питання про закриття шкіл обговорюватиметься в місті всебічно і достатню кількість часу, перш ніж буде винесено остаточну постанову про закриття тієї чи іншої школи.

«Є порядок – до 1 березня розглядають (питання про закриття школи) в районах, у березні місяці розглянуть це питання на сесіях районних рад. Потім сесія районної ради звертається до міської ради з ініціативою про підтримку, якщо вона підтримає закриття якихось шкіл. У міськраді теж попередньо на комісіях обговорюється це питання і лише після цього виноситься на сесію і ухвалюється рішення про закриття чи про відкриття будь-якої школи», - сказав В.ЛАКТІОНОВ.

При цьому він ще раз наголосив: «Тому не чиновник тут щось вирішує, для цього є райрада і голова райради, якого обрали. А далі ще є міськрада...Тобто, ми у стадії обговорення, і робимо це відкрито. Але тут має місце втручання політичних сил».

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

Загальна проектна потужність шкіл, намічених на закриття в 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Разом з тим заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛЕЙНИК заявила, що влада планує закрити й ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Крім того, за її даними, в регіоні намічено закрити в першу чергу українські школи.

8 лютого в Донецьку відбувся мітинг-протест учнів української школи № 136 та їхніх батьків проти закриття цього навчального закладу.