У Луганську закриті всі школи

У Луганській області через зростання захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закрито 268 шкіл.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Луганської обласної санепідемстанції, рівень захворюваності в цілому по області становить 96,7 на 10 тисяч населення при епідемічному порозі 79,7 на 10 тисяч населення. Таким чином, епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 21,0%.

Всього на ГРВІ захворіло 21794 особи. Епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ досягнуто на 4 адміністративних територіях – в містах Антрациті, Алчевську, Ровеньках та Станично-Луганському районі. За тиждень госпіталізовано 884 особи (4,1% від захворілих), з них дітей до 17 років – 575 (65,0%) від госпіталізованих.

У зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ для проведення протиепідемічних заходів закрито 268 шкіл. Повністю закриті всі школи у Луганську - 70, Антрациті - 21, Краснодоні - 27 та Сєвєродонецьку - 21. На 13-ти територіях області заняття припинені в окремих школах.