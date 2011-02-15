У Красному Лучі оголосили про голодування через закриття школи

Депутат Краснолучської міської ради Сергій ЛУК’ЯНЕНКО та представники громади міста мають намір завтра розпочати безстрокове голодування на знак протесту проти закриття середньої школи №15.

Про це УНІАН повідомив С.ЛУК’ЯНЕНКО.

За його інформацією, згідно з рішенням №20 Краснолучської міської ради від 28 грудня 2010 р. СШ №15 має бути закрита та ліквідована як юридична особа. Офіційна підстава закриття, згідно з рішенням, як повідомив С.ЛУК’ЯНЕНКО, це “тяжкий стан місцевого бюджету та нестача коштів на утримання школи”.

При цьому С.ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що в 2009 р. в ремонт школи були вкладені кошти, за рахунок чого, зокрема, побудовано потужну газову котельню та проведено необхідний ремонт приміщення. Загалом школа розрахоана на 1 тис. 176 місць, але, за словами депутата, через те, що останні 4 роки “нагніталась ситуація, що школу закриють”, на сьогодні вона завантажена учнями лише на 22%. Поряд з тим, частину школи займають Краснолучський технікум приладобування та Школа мистецтв, які за словами С.ЛУК’ЯНЕНКО за рахунок своїх коштів практично покривають комунальні послуги по приміщенню школи та інші витрати на її утримання.

Депутат також звернув увагу, що в рішенні від 28 грудня не йдеться про подальшу долю приміщення школи, що викликає додаткові питання, зокрема, чи не буде воно продане.

Представник міськради також повідомив, що 10 лютого ц.р. разом з представниками територіальної громади направив міському голові Марині ФІЛІППОВІЙ звернення, в якому викладено незгоду з рішенням №20 та з вимогою провести позачергову сесії Краснолучської міської ради з внесенням до порядку денного питання щодо школи №15. Однак сесія не була скликана.

У зв’язку з цією ситуацією, зазначив С.ЛУК’ЯНЕНКО, на ім’я міського голови м.Красний Луч направлено повідомлення про проведення 16 лютого з 10.00 на одному з поверхів приміщення міськради безстрокового голодування до виконання вимог в повному обсязі. В акції візьмуть участь, крім депутата, ще 10 осіб, які представлятимуть ініціативну групу СШ№15.