Студентам Нацуніверситету фізкультури не виплачено стипендії

Прокуратура Києва внесла припис до Національного університету фізичного виховання і спорту України з вимогою відшкодувати студентам кошти, які були нараховані за результатами індексації стипендії за 2008-2009 роки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

Як встановлено у ході прокурорської перевірки, у порушення вимог законів «Про вищу освіту» та «Про індексацію грошових доходів населення» університет не провів індексацію стипендії, в результаті чого 1254 студента недоотримали кошти на суму понад 470 тис. грн.