Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про усиновлення дітей

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 288 народних депутатів із 418 зареєстрованих у сесійній залі.

Конвенцією передбачається, що її положення застосовуються до усиновлення дитини, яка на момент звернення усиновлювача про її усиновлення ще не досягла 18 років, не перебуває й не перебувала в шлюбі, не перебуває й не перебувала у зареєстрованому партнерстві і не досягла повноліття.

Визначається, що на усиновлення дитини потрібна згода матері та батька дитини. Згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано у передбачений законом час після народження дитини, але не менше, ніж через шість тижнів, або, якщо не встановлено такого часу, у такий час, який, на думку компетентного органу, надає їй можливість достатньо відновитися від наслідків, пов´язаних з народженням дитини.

Конвенцією передбачається можливість усиновлювати одній особі. Водночас, статтею 212 Сімейного кодексу України (СкУ) забороняється усиновлення українських дітей іноземцями, що не перебувають у шлюбі. Різниця у віці між усиновлювачем і дитиною повинна становити відповідно до положень конвенції принаймні 16 років, у той час як стаття 211 СкУ встановлює таку різницю у 15 років.

Статтею 18 конвенції встановлена можливість держави-учасниці приймати положення, які є більш сприятливими для усиновленої дитини. Тобто у випадку, коли українське законодавство буде містити норми, які відрізняються від положень конвенції, але є кращими для усиновленої дитини, то не буде йтися про порушення чи неузгодженість з нормами зазначеного міжнародного документа.

Європейську конвенцію про усиновлення дітей (переглянуту) ратифіковано із застереженнями, відповідно до яких в Україні не дозволяється усиновлювати дитину двом особам різної статі, які перебувають у зареєстрованому партнерстві.

Визначено також, що органом, до якого мають направлятися запити про надання інформації щодо усиновлення, є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.