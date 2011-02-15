Янукович закликав Табачника відповідати на “шалену критику" конкретними діями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення міністру освіти та науки, молоді та спорту України Дмитру ТАБАЧНИКУ підтримати виробництво у Харкові електронних підручників.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Президент України дав у Харкові на розширеному засіданні Регіонального комітету з економічних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ закликав Д.ТАБАЧНИКА “на ту шалену критику, яка звучить на Вашу адресу з боку відомих політичних сил”, відповідати конкретними діями. “І цю регіональну ініціативу потрібно підтримати і долучитися міністерству повністю до цього”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у ході розширеного засідання Регіонального комітету з економічних реформ за участю Президента голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН презентував регіональні інвестиційні проекти. Зокрема, він запропонував на базі Харківського приладобудівного заводу імені Т.Г.Шевченка виробляти електронні книги. Губернатор зауважив, що вартість електронної книги українського виробництва разом із комплектом електронних підручників і дидактичних матеріалів становитиме 1600 грн. Однак, на його думку, ці витрати окупляться за півроку.