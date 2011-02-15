Студенти проведуть театралізоване дійство під Верховною Радою

У середу, 16 лютого, біля Комітетів Верховної Ради України (вул.Грушевського, 18/2) студенти проведуть театралізоване дійство.

Як повідомили УНІАН у Громадянському русі “Відсіч”, таким чином молодь з різних вищих навчальних закладів Києва і Львова ще раз нагадає про ризики прийняття будь-якого із запропонованих законопроектів «Про вищу освіту».

Молодь переконана, що “жоден з існуючих та опублікованих проектів документів у сфері вищої освіти у такому вигляді не задовольняє інтересів студентства та не відповідає потребам розвитку вищої освіти в Україні”.

Час початку акції – о 14.30. Організатори наголошують, що вона проходитиме без партійної та організаційної символіки.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого відбудеться відкрите засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти щодо законопроекту про вищу освіту.

Нагадаємо, 31 січня відбулась попереджувальна акція проти деградації освіти, де молодь вимагала відхилити законопроект "Про вищу освіту", скасувати скорочення держзамовлення на 42%, підвищити студентські стипендії і зарплату викладачам, надати автономію вищим навчальним закладам.