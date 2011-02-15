Герман: я готова піти заради порятунку Могилянки

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН готова піти у відставку заради порятунку Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Про це вона заявила в інтерв`ю «Главреду».

«Якщо треба буде піти у відставку, щоб зберегти Могилянку, я піду. Якщо я буду розуміти, що це та ціна, яку треба заплатити, я не стану торгуватися. Я не тримаюся за крісло, мене в житті взагалі мало цікавлять чиновницькі посади », - сказала Г.ГЕРМАН .

За словами заступника голови АП, у неї немає персонального конфлікту з міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ. «У нас немає персонального конфлікту, є конфлікт підходів, бачення шляхів розвитку освіти та гуманітарної сфери. Я нічого не маю проти ТАБАЧНИКА, але я проти того, щоб знищували Могилянку, щоб піднімали плату за навчання, щоб створювали проблеми української мови. Ми говоримо про речі, які становлять національний інтерес, а не про конкретну людину, яку я поважаю як гарного фахівця своєї справи », - сказала Г.ГЕРМАН.