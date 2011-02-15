На Чернігівщині у 2012 р. обіцяють відкрити 4 нові школи

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир ХОМЕНКО доповів главі держави про виконання в області Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ХОМЕНКО повідомив вчора після завершення зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася в Києві.

Так, на виконання цього Указу в області збудують чотири школи, покращать умови навчання в «опорних» навчальних закладах, а також у системі дошкільної освіти. В.ХОМЕНКО повідомив, що у 2012 році планується відкрити дві нові сільські школи - у селищі Седнів та с. Нова Басань. Ще одну школу відкриють у м. Носівка, а у м. Прилуки зведуть новий корпус гімназії №1.