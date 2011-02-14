У ПР клянуться в єдиному критерії відбору шкіл - якість освіти

У Партії регіонів вважають за необхідне захищати всі школи, незалежно від мови навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО учора в ефірі програми Шустер Live на Першому національному телеканалі.

«Ніяких порушень (у школах - УНІАН), пов’язаних з дискримінацією за мовною ознакою, за якимось соціальним становищем під час будь-яких реформувань», - наголосив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

В той же час представники батьківських комітетів з Луганської та Донецької областей повідомили в ефірі про закриття українських шкіл у цих регіонах. У зв’язку з цим Ю.МІРОШНІЧЕНКО зазначив, що школи можуть закриватись лише в тому випадку, якщо вони недоукомплектовані чи не надають якісних освітніх послуг.

«Проблема не лише в україномовних школах. Ми обов’язково будемо стежити за тим, щоб жодна школа, яка має наповнюваність, незалежно від того, якою мовою там викладають, була захищена. Якість освіти - це основний і єдиний критерій, за яким має бути реформування школи, як початкової, так і середньої і вищої», - наголосив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.