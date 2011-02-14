Інформація про замінування школи на Полтавщині не підтвердилася

Міліція не виявила вибухівки в будівлі Хорольської школи №2, про замінування якої сьогодні вранці повідомив невідомий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Полтавського обласного управління міліції.

За їх даними, одразу після повідомлення про замінування школи з учбового закладу було евакуйовано 615 учнів і близько 30 педагогів.

«У школі працювала слідчо-оперативна група міліції, експерти-вибухотехніки НДЕКЦ при УМВС, працівники Кінологічного центру УМВС, наряди ДПС ДАІ, а також представники інших правоохоронних органів і відповідних відомств. Нічого не виявлено. Зараз навчальний процес відновлено», - сказали у відділі.

Там також уточнили, що міліціонери з`ясовують особу аноніма, який надав неправдиву інформацію про замінування.