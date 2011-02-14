Законопроект про вищу освіту створює касту привілейованих ВНЗ?

Законопроект про вищу освіту хоч і відкладений Верховною радою України, але викликає певну стурбованість. Більшість прав щодо університетської автономії у цьому законопроекті, передбачені суто для державних вишів. Тоді як у цілому світі автономію пов’язують з якістю навчання, а не зі статусом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, таку думку висловив перший проректор УКУ Тарас Добко 11 лютого під час візиту до Українського католицького університету голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

За словами Тараса Добка, законопроект №7486-1 позбавляє будь-який недержавний навчальний заклад можливості ці права застосовувати. «Це приклад радше не відкритого автономного підходу, а певної централізації, створення касти привілейованих вищих навчальних закладів. Такий підхід недобрий, беручи до уваги, що Україна рухається до Європи», – наголосив Т. Добко.

З цього приводу Михайло Цимбалюк зазначив, що законопроект про вищу освіту в Україні є дискусійний. «Зараз є декілька альтернатив, ми також задекларували позицію Ради ректорів Львівщини. Критерії університетів не слід розробляти лише за кількісним показником, оскільки приватні навчальні заклади також мають право на статус університетів, якщо навчання тут якісне», – сказав М. Цимбалюк.

Перебуваючи в УКУ, голова Львівської ОДА ознайомився з діяльністю університету, науковими дослідженнями, поспілкувався з викладачами та працівниками. Він також відвідав Центр духовної підтримки осіб з особливими потребам «Емаус», Інститут історії та майбутнє університетське містечко УКУ.