52% шкіл на Тернопільщині не мають внутрішніх туалетів

На Тернопільщині до травня у всіх дошкільних та загальноосвітніх закладах облаштують внутрішні вбиральні. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення дав голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН.

Станом на 1 січня 2011 року, за даними прес-служби Тернопільської ОДА, із 867 загальноосвітніх навчальних закладів облаштовано внутрішніми вбиральнями 415 (48%), з 439 дошкільних навчальних закладів – 331 (75%). Тож дітям і літом, і зимою доводиться ходити справляти свої потреби у туалети на вулиці, які дуже часто знаходяться у вкрай незадовільному стані.

У 2011 році в загальноосвітніх закладах області вже облаштовано 4 вбиральні, зараз ведуться внутрішні роботи у 70 закладах освіти по всіх районах області.