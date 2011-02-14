На Полтавщині міліція отримала повідомлення про замінування школи
На виклик виїхали експерти-вибухотехніки і кінологи
Сьогодні вранці до Великобагачанського райвідділу міліції по телефону надійшло повідомлення від невідомої особи про мінування Хорольської школи № 2.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Полтавського обласного управління міліції.
За їхніми даними, зараз до школи виїхала слідчо-оперативна група міліції, експерти-вибухотехніки, працівники кінологічного центру, наряди ДПС ДАІ, а також представники інших правоохоронних органів і відповідних відомств.
Про результати перевірки буде повідомлено після її завершення.
Міліція також звернулася до жителів області з проханням повідомити будь-які дані про особу людини, яка зателефонувала і повідомила про замінуванння.