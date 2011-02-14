На Полтавщині міліція отримала повідомлення про замінування школи

Сьогодні вранці до Великобагачанського райвідділу міліції по телефону надійшло повідомлення від невідомої особи про мінування Хорольської школи № 2.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Полтавського обласного управління міліції.

За їхніми даними, зараз до школи виїхала слідчо-оперативна група міліції, експерти-вибухотехніки, працівники кінологічного центру, наряди ДПС ДАІ, а також представники інших правоохоронних органів і відповідних відомств.

Про результати перевірки буде повідомлено після її завершення.

Міліція також звернулася до жителів області з проханням повідомити будь-які дані про особу людини, яка зателефонувала і повідомила про замінуванння.