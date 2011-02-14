Борис Ґудзяк: гідність позбавляє нас страху

В останньому році до нас повернувся страх, який можна відчути на різному рівні: історія України дає нам чимало підстав боятися. Але ми можемо відмежовуватися та діяти – у цьому полягає наша свобода. Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, таку думку висловив ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк під час лекції у Львівському національному університеті ім. Івана Франка «Страх, ціна гідності і майбутнє української вищої освіти». Зустрічі відбувалася 10 лютого в рамках «Університетських діалогів», котрі проходять вже близько тринадцяти років.

«Якщо подивитися на досвід українського народу, прочитати історію нашого міста, університету, стає зрозумілим, що для остраху, боязні, трепету є чимало причин. Коли дуже часто у нашій історії Богом дані якості людського буття заперечуються, то не дивно, що наша здатність боятися є високою. Це страх до ризику, відкритості. Коли голос з минулого каже: «Ти пам’ятаєш що було, які наслідки», – ми відступаємо і бачимо, як інші відступають. Оглянувшись, ми розуміємо, що лишилися в лаві самі», – розповів отець Борис.

На думку ректора УКУ, анатомія нашого страху криється всередині нас: «Якщо я не можу контролювати те, що відбувається у Верховній раді, якщо не у моїх руках важелі фінансових потоків, я все ж таки маю нагоду бути протагоністом у процесах, які відбуваються у моєму серці, думках, душі», – наголосив він.

«Чи ми можемо скеровувати внутрішній простір наших думок, почуттів, душевного стану у напрям миру, спокою і гідності. Блаженніший Любомир є авторитетом, тому що ці дисципліни у його житті високо розвинені. Він залишається авторитетом, можливо, пророком, але не тримається ні влади, ні титулів. Чи не тримаємося ми у своєму житті того, що нам найбільше шкодить?», – запитав отець.

За словами Бориса Ґудзяка, саме гідність позбавляє нас страху: «Нам дано відмежовуватися, ми маємо психічну оболонку, таїнство власної душі, де кожного з нас торкається Господь. Тому треба діяти з якістю душі, з тональністю думки і зі спокоєм у твоїх почуттях. У цьому полягає наша академічна свобода, котра у своїй суті не відрізняється від правдивої свободи кожної людини, у цьому наші глибинні прагнення. Не чекаймо лідера, який за нас має все зробити, кожному треба прикласти своє плече», – підсумував отець Бориса Ґудзяк.