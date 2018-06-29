Чому діти на Львівщині мерзнуть у школах

Депутати Львівської облради зробили дослідження вугілля, яким опалюються школи регіону. Попередні результати, де йшлося, що рівень зольності (вміст домішок палива, які не згоряють) вугілля перевищував допустимі норми, підтвердилися. Зокрема, у шести школах Сокальського району Львівської області рівень зольності сягає 32-41%.

У школи Львівщини завезли неякісне вугілля, яке використовують хіба що на підприємствах, де опалюють під потужним надувом або додають мазут.

«Попередню перевірку ми провели у 15 школах Сокальського та Старосамбірського районів. Причиною цього стали численні звернення та скарги директорів шкіл, що вугілля, яке вони отримали, – неякісне, адже воно не горить. Отримали шокуючий результат – вміст золи становив в середньому 53% при допустимій максимальній нормі – 28%», – зазначив голова комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм та рішень ради Львівської обласної ради Михайло Блавацький.

Відповідно вартість такого вугілля менша від вартості антрациту та сортового вугілля, яке використовують у школах, в 4-5 разів.

«Антрацит та сортове вугілля коштує від 600 до 1000 гривень за тонну. А вартість вугілля, яке завозять у школи нашої області становить до 200 гривень. За попередньою інформацією, на цьогорічний опалювальний сезон в обласні школи завезли такого палива на 20-30 (!) мільйонів гривень», – пояснив Блавацький.

Депутати розповідають, що деякі керівники районів тиснули на директорів шкіл, щоб вони не дозволяли брати зразки вугілля для експертизи.

«Начальник управління Сокальської райради дав вказівку директорам не пускати на поріг депутатів, – стверджує Блавацький. – До цього причетні комерційні структури і комусь вигідно «збувати» неякісне вугілля».

За попередніми підрахунками, лише у 8 школах Старосамбірського району державі завдано збитків на суму близько 250 тисяч гривень. А таких шкіл на Львівщині до 600-700.

Водночас голова Старосамбірської РДА Володимир Цегенько стверджує, що про складну ситуацію з опалюванням навчальних закладів заявляв ще раніше.

«Проблема полягає в тому, що вугілля завезли вже в притик до початку опалювального сезону. Після виявлення неякісного вугілля школам не було куди діватися… Вони не мали чим опалювати приміщення, адже забезпечення паливом державні установи відбувається через тендер. Новий зайняв би 1,5-2 місяці», – зазначив Цегенько.

Процес поставки вугілля у школи триває декілька місяців. Перед опалювальним сезоном відбувся тендер, в якому виграли декілька компаній. Вони і поставляли вугілля в районні школи.

На думку Цегенька, неякісне вугілля постачали і в попередні роки за попереднього керівника району, однак цей факт замовчували.

«Нещодавно я спілкувався з директором ВАТ «Облпаливо», яке поставляло нам вугілля, і ми домовилися, що школи отримають додаткове вугілля. Наскільки я знаю, якусь партію вже повинні були завезти. Власне, в нашому районі із 90 шкіл 35 опалюють твердим паливом», – зазначає голова Старосамбірської РДА.

Про проблему знають і в облдержадміністрації. Комісія з питань контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм та рішень ради Львівської облради вимагала офіційного пояснення. У відповідь отримали листа за підписом одного із заступників голови облдержадміністрації Володимира Губицького, у якій йдеться, що за результатами аналізів взяте на пробу вугілля відповідає держстандартам та умовам договору.

Нині ж через махінації з вугіллям прокуратура області вже порушила три кримінальні справи в Яворівському, Перемишлянському, Жовківському та Сокальському районах.

На опалювальний сезон 2010-2011 року відділи освіти райдержадміністрацій Львівщини уклали договори з 5 компаніями на загальну суму 11 мільйонів 184 тисячі 551 гривня.

Практично половину цієї суми заробила компанія ВАТ «Облпаливо» (м. Львів). Підприємство виграло тендер на поставку вугілля у Сколівський, Жидачівський, Дрогобицький, Самбірський та Старосамбірський район.

Зокрема, згідно з даними офіційного веб-порталу «Державні закупівлі», відділ освіти Сколівської РДА уклав договір з ВАТ «Облпаливо» на закупівлю вугілля на суму 750 тисяч гривень, Жидачівської – на суму 911 680 гривень, Дрогобицький – 936 000 гривень (вказано, що поставка вугілля з зольністю до 28%) та Самбірської РДА (було два тендери на поставку вугілля на суму 460 000 гривень (договір від 21.07.2010) та 436500 гривень (договір від 21.07.2010).

Окрім цього, ВАТ «Облпаливо» поставляло вугілля в навчальні заклади за договором з відділом освіти Старосамбірської РДА на суму 1 558 450 гривень.

Тендер на поставку 1400 т вугілля на суму 689 000 гривень для відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Львівської області виграв ПП Рабковський В.О. (м. Червоноград, Львіська обл.)

Щодо чотирьох районів, де порушено кримінальні справи щодо закупівлі вугілля, то відділ освіти Сокальської РДА закупив вугілля (марки Т-154 т, АМ - 1704 т) у ПП «Теплоальтернатива» (м. Червоноград, Львівська обл.) на суму 1 298 276 гривень.

Двічі закуповував вугілля і відділ освіти Жовківської РДА. Перший тендер виграло ТОВ «Світ-СР» (смт. Новий Яричів, Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.) на суму 1 846 110 гривень, другий – ТОВ «Енергооснова» (м. Луцьк, Волинська обл.) на 1 078 800 гривень.

У того ж підприємства закупив вугілля відділ освіти Яворівської РДА на суму 926 200 гривень.

Перемишлянська РДА закупила вугілля у ПП Мартиненко О. С. (м. Дубно, Рівненська обл.) на суму 293 535 гривень.

Тож поки школярі на Львівщині мерзнуть, на них непогано “нагрівають руки” власники деяких ТОВ, ВАТ і ПП, які, певно, своїх дітей або не мають, або їх лише по “теплих закордонах” навчають...

Уляна Матвій