У шкільні підручники пропонується включити завдання для ЗНО

Близько 90% учителів уважають, що до підручників необхідно включати такі види та форми навчальних завдань, виконання яких дозволить готувати восьмикласників до зовнішнього незалежного оцінювання випускників.

Про це йдеться у результатах моніторингового дослідження якості підручників для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, проведенного Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, оприлюднених на офіційному порталі відомства.

Учасники моніторингового дослідження переконані, що якісний підручник повинен репрезентувати не лише систему знань, а й систему видів завдань, які спрямовані на їхнє засвоєння та застосування.

В опитуванні щодо якості підручників взяли участь 128 033 респонденти, серед них: учителі - 11 484, учні - 58 543, батьки учнів - 58006 осіб з АРК, 25 областей України, м. Києва та м. Севастополя. До опитування залучалися вчителі різних кваліфікаційних категорій з різним стажем педагогічної роботи, учні загальноосвітніх навчальних закладів, а також закладів для національних меншин та батьки учнів з міст і сільської місцевості.