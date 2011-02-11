У цьому році можна подавати сертифікати ЗНО будь-якого року

Абітурієнти цього року мають право подавати сертифікати ЗНО будь-якого року 2008,2009,2010,2011 року на власний вибір.

Як пише портал "Освіта і наука", про це під час прес-конференції в медіа-холі повідомила головний спеціаліст Департаменту вищої освіти МОН України Алла РИБАЛКО.

"Якщо абітурієнт здавав українську мову або будь-який інший екзамен 2009 або іншого року і цей результат його влаштовує, його буде зараховано при вступі до вищого навчального закладу", - наголосила А.РИБАЛКО.

Вона також нагадала, що встановлено новий механізм зарахування переможцям четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів і призерам третього етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

"Їм нараховуються додаткові бали при вступі в тому випадку, якщо предмет, з якого вони є призерами чи переможцями, є профільним", - додала головний спеціаліст Департаменту вищої освіти МОН.