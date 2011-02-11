Не знаєш математику - погано живеш

Погане знання математики позначається на якості життя людини, в першу чергу, таких її сторін, як фінансовий стан, здоров`я та майбутнє благополуччя. Оскільки надолужити згаяне в дорослому житті дуже важко, низька успішність у школі з цього важливого предмету віддається потім луною протягом всього життєвого шляху.

Як повідомляє “АМИ-ТАСС”, до такого висновку прийшли фахівці шведського аналітичного центру "Свенська квалітетсіндекс" на основі дослідження, яке проводилося на замовлення Фінінспекціі.

"Не факт, що всі сьогодні володіють необхідними знаннями, щоб робити розрахунки, потрібні для прийняття необхідних рішень", - говорить керівник групи експертів Юхан АЛМЕНБЕРГ в інтерв`ю газеті "Дагенс нюхетер".

Уряд Швеції доручив Фінінспекціі вжити всіх заходів, щоб підтягти жителів країни стосовно вміння рахувати. У представленому звіті йдеться про необхідність поліпшення викладання математики в школі.

У міжнародних рейтингах рівня підготовки населення з математики Швеція поступається багатьом країнам, відзначає видання.