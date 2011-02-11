Збільшення плати за навчання суперечить Конституції

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що парламент не підтримає антиконституційне погіршення соціального захисту студентів та викладачів у вишах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби М.ТОМЕНКА.

У четвер, перебуваючи у Полтаві, представник парламенту провів зустріч зі студентами та викладачами Полтавського національного педагогічного університету імені В.Короленка. Відповідаючи на запитання стосовно того, які реформи найближчим часом слід очікувати у вищій освіті, М.ТОМЕНКО висловив переконання, що парламент ніколи не підтримає погіршення нинішнього соціального стандарту освіти.

Заступник Голови Верховної Ради зазначив, що дійсно є проблема з так званими псевдо вишами, проблема з неякісною освітою у філіалах багатьох навчальних закладів в сільських районах та невеличких містечках, але, на його переконання, це не означає, що треба ставити під сумнів якість і значимість вишів, які мають давню традицію і успішно працюють, зокрема і в обласних центрах.

Що стосується таких ідей, як, наприклад, збільшення плати за навчання та інших послуг, заступник Голови парламенту переконаний, що Верховна Рада ніколи цього не підтримає. «Оскільки це не просто несправедливо, а й, що найважливіше, суперечить статті 22 Конституції України», - підкреслив М.ТОМЕНКО . Він нагадав, що в даній статті сказано, що «при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Більше того, Заступник Голови Верховної Ради висловив переконання, що не буде поспіху, який планувався, з ухваленням нового Закону про вищу освіту, бо, як мінімум, «можливі реформи в системі вищої освіти треба погодити з фахівцями і студентством».